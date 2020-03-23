日本105kg不良少年被服裝店員狂恥笑　1年勁減40kg終抱美人歸

雖然「肥仔都是潛力股」是至理名言，但不少人往往只停留於空喊口號的階段，深信自己瘦下來就會變成白馬王子，但能付諸實行的卻沒多少個，因為他們欠缺一個契機或動力。

（節目截圖）

近日日本一位男子於節目《ザ！世界仰天ニュース》分享他過往勵志的減肥經歷，由一名重達105kg的不良少年變成型男，一年勁減40kg全因「激將法」！

（節目截圖）

這位男生叫湯本裕基，爺爺是個有錢人，經常請他吃各種高級料理，又給他超多零用錢買東西吃，導致他從小就變成吃貨，小學6年級時重達60kg，升上高中時更達95kg（約209磅）。

節目為裕基翻拍減肥歷程。（節目截圖）

其後，裕基升上一所不良高中，幸好他身型龐大，沒人敢招惹他，之後竟慢慢變成學校裡的小霸王。到高中3年級，他的體重已登上人生巔峰的105kg（約232磅）。

（節目截圖）

當時正值青春期的裕基亦慢慢開始注意儀容，由於他是學校的大哥大，人人都奉承他身型健碩，導致他不知道自己只是個大肥仔。

某天他到一間服裝店買衣服，沒想到竟被店員瘋狂恥笑他的肥胖身型，令他從此下定決心減肥。

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裕基的故事告訴我們，若要逼自己下定決心減肥，首先要被人瘋狂恥笑...

各位毒舌朋友準備好瘋狂恥笑身邊的肥仔肥妹了嗎？這是為了他們的健康及幸福人生著想喔！

同場加映：

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