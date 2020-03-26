N號房加害者10句令人髪指說話　18歲admin超無恥：錢才是最重要

震驚社會的韓國「N號房」事件，近日繼續發酵。最大主謀「博士」趙周彬（譯音）已經被捕，並且在警察陪同下會見記者，向受害人道歉。不過，他的道歉並沒有令事件降溫。不少曾經加入N號房的用戶、管理員（admin)依然厚顏無恥，繼續認為自己沒有做錯。《Opener》為大家整理當中最令人憤怒的10句說話，小心看完「拳頭變硬」！

加害人超厚面皮不肯認錯

自今年1月起，有人在青瓦台網站上發起「要求解決Telegram上出現的網路色情」請願，並獲得超過10萬人支持之後，「N號房」事件便開始受到關注。N號房內的用戶互相交換、甚至付費換取淫穢物，又對群組內的性奴隸做出許多變態的性剥削行為。

《好奇的事Y》、《Spotlight》、《事件實錄》等時事節目，在1至3月內訪問了數名N號房的營運者、使用者。他們厚顏無恥、不願認錯的態度，令人神共憤。《Opener》為大家整理當中最驚人的10句語錄。

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博士的5個人格特徵

「N號房」案情嚴重，韓國更首次引用《性罪行法例》，公開了「博士」趙周彬（譯音）的身份資料和容貌。犯罪心理學家李秀晶日前於CBS電台節目接受訪問，分析了關於博士的5個人格特徵。

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受害人親述被威脅過程

《Spotlight》、《事件實錄》還訪問了3名受害者。她們受威脅的過程和原因也不一樣。其中一名受害人更是比信任的朋友出賣，心靈受到很大創傷，現時仍然需要服食精神科藥物控制情緒。

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最先報道的是兩名大學生

事件由2018年下半年開始發生，直至今年年初才得到主流媒體關注。但其實，最先報道此事的，是兩名大學生組成的「追蹤團火花」。當時，他們為了參加新聞比賽，潛入N號房搜證1個月。近日，他們接受了KBS、YTN等電視台新聞的訪問，透露當時的搜證過程和感受。

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