【素媛】受害人搬家避不開強姦犯監視　女童父親︰要被害者逃亡？

2013年上映的韓國電影《素媛》取材自2008年發生的真實案件，講述一名8歲女童娜英（化名）慘被兇手趙斗淳在教會廁所性侵，令她的肛門及性器官喪失80%功能，同時大小腸都流出體外，簡直聞者傷心，聽者流淚，韓國民眾足足多達61萬人聯署反對趙斗淳出獄，今日再有跟此案的新駭人消息流出！

距離兇手趙斗淳出獄尚餘1年多時間。（《實事勘察隊》影片截圖）

今晚（29/5）播出的韓國節目《實事勘察隊》（韓文：실화탐사대）對此事進行深入調查，11年來，不論是受害者還是加害方都搬了家，表面似過着平靜安穩的日子。最終經節目發現，原來一直以來，兩家人所住的地方相隔短短只有500米，近日趙斗淳的妻子又再搬屋，但新居仍是相隔不到1公里，令人擔心犯人趙斗淳下年出獄後，很容易就會找到娜英一家，怕會有所行動。

趙斗淳早前寫親筆信給法官喊冤。（《PD手冊》影片截圖）

事實上，通過早前趙斗淳寫給法官的手寫信中，就已經知道他毫無悔意，更沒有承認自己的過錯，反倒惡人先告狀指「有證據就切我性器官」，簡直令人震怒。加上趙斗淳將於2020年12月刑滿出獄，而且兩家又相距這麼近，令人擔心他會惡意尋仇，再對娜英不利！

【素媛】性侵8歲童案件拍成電影 真兇喊冤：有證據就切我性器官

受害女童娜英身上有多處傷痕。（《PD手冊》影片截圖）

為清理精液嚴重傷害女童身體

案發時，趙斗淳在教會的廁所中性侵娜英，強逼她口交遭到反抗，趙即大打出手，毆打之餘再勒頸至娜英暈倒。待女孩失去意識，趙便進行性侵，最後因為怕精液殘留到她的體內，竟找來工具試圖清理精液，嚴重傷害到女童身體，她的小腿和全身傷痕累累，小腿骨骨折，就連大小腸都流出體外，令到她的肛門及性器官喪失80%功能，造成永久性傷害，更需要安上人造肛門及使用尿袋生活。

【素媛】真兇出獄後將被監視 受害者已參加高考志願入讀醫科

娜英爸爸表示對趙斗淳的出獄非常憂心。（《實事勘察隊》影片截圖）

受害女童爸爸︰「為甚麼要被害者逃亡？」

《實事勘察隊》曾向警方查詢，究竟有沒有法例阻止趙斗淳回到娜英家附近生活？得的回應該只有「沒有」二字，隨後節目更找來娜英的爸爸接受訪問，在預告中完全能夠感受到他的無奈與無助，他反問：「趙斗淳出獄後，他會去哪裡呢？為甚麼要被害者逃亡呢？」



另外在預告片中，有展示到另一名性罪犯出獄後，需戴上電子腳鐐以便受監察，看似保護到受害人。不過當他被警告︰「跟你說不要進入學校，你是不能進內的」該名男人竟然答：「不要緊，沒有關係的。」回應令人咋舌！可見現時韓國對性罪犯的阻嚇和懲罰仍不夠強烈，令民眾為此憂心忡忡！

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《實事勘察隊》預告