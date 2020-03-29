【性愛那些事#43】酒能助性　也能敗興　啪啪啪前飲酒必知12件事

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

飲酒助性WORK唔WORK？飲酒之後真的會發生親密行為嗎？原來酒精可以影響你的床上表現，不過有好有壞，飲得多分分鐘會有反效果。如何才可以成功助性，避開尷尬？

油能助性，也能敗興。

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【同場加映】

情侶相處久了，少不免會因為開始互相習慣，而失去新鮮感，每次啪啪啪都有如例行公事，長久下去會令大家都不再性福。情趣用品店Joyful Night創辦人Cindy Yeung，教大家10招重燃性火。Cindy指出，一對伴侶對得久了，失去新鮮感是很正常的事，要令對方再次愛上你，不一定下下都要玩花式，其實簡單一個舉動、甚至是一句說話，就可以令對方重拾激情。

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文章參考連結：

Regular moderate intake of red wine is linked to a better women's sexual health.

Red wine and component flavonoids inhibit UGT2B17 in vitro

The Pros and Cons of Mixing Sex and Alcohol

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Alcohol's effect on the body

THE EFFECTS OF MODERATE ALCOHOL CONSUMPTION ON FEMALE HORMONE LEVELS AND REPRODUCTIVE FUNCTION

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