新冠肺炎｜大J都玩！3款YouTuber熱推在家減肥神器　最平$55瘦身

新冠肺炎疫情之下，政府宣布健身室需要關閉14天，不少健身愛好者都大呼不習慣！除了習慣健身的人，因應疫情而Work From Home的朋友仔都紛紛說自己肥了不少！《開罐 Opener》推薦大家3款在家運動必備神器及推介動作，輕鬆瘦下來！

外面病毒橫行，留在家中最安全！不過在家就會瘋狂吃零食、攤坐和打機（小編最近就沉迷《動物之森》，一打就是好幾個小時）長久之下，自己的肥肉都增長不少！肥肉這回事，易請難送，尤其大家又不能外出做運動，更加難以擺脫脂肪！

大J在家健身，更購入大型引體上升架，不過這一次我們推薦入門級器材，這種就暫不介紹了。（大J@YouTube）

《開罐 Opener》就集合網民、YouTuber的推介，向大家推薦3款在家運動必備神器，並教大家幾個在家都能做的簡單減肥動作！更加為大家搜羅網購地點！

【1】各款拉力帶 YouTuber 大J推介

沒辦法去健身室，最大問題就是難以進行負重的健身動作，大J早前就在自己的YouTube頻道試用「拉力帶」（又稱「阻力帶」），只要懂得使用，其實能夠訓練全身肌肉。拉力帶有分幾款，入門版就是比較幼身的單條彈力拉力帶，進階版則像大J推薦的這一款，有不同粗度的彈力帶可以替換，配合不同強度的運動動作，以達致減肥健身效果。

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+ 3 + 2

記者發現家人都有購入！偷偷拿來試做「拉力帶深蹲」，果然比平常的深蹲更需要用力，屁股、大腿的肌肉都有緊繃感，而且連帶手臂肌肉都能訓練到！

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【2】運動滾筒 放鬆肌肉必備

這些滾筒標榜可以放鬆運動後的肌肉，而且坐在滾筒上，透過滾筒前後滾動腿部，亦可以同時訓練腹肌及手部肌肉，同肚腩、拜拜肉講聲拜拜！

台灣YouTuber Mimi就教大家使用滾筒放鬆，順便強化腹部核心肌肉。（咪咪愛運動@YouTube）

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【3】在家引體上升單槓

石原聰美曾經講過自己最注重背部肌肉訓練，因為只要背部線條優美，看起來就會很瘦，而且下巴、鎖骨都會更明顯！

石原聰美十分注重自己的下巴線條！（satomisquad@instagram）

要練背，最少不得就是引體上升，不過不能到公園，又不能去健身室，可以怎樣做引體上升？現在市面上有在家使用的引體上升單杠，免鑽孔，只要卡在門框上就可以使用！

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原來入門級道具都不算太貴，平至五十多元，最貴不過幾百元，現在還可以網購，大家再沒有藉口了！一於好好利用這段時間，在家中運動甩掉脂肪，迎接夏日！