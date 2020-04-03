教你玩日本大熱油畫AI　20個名人變身　錯一步佐藤健、玄彬秒崩壞

開罐
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日本最近熱玩的AI畫家「AI Gahaku」，能將人像變成一幅文藝復興風的西洋畫。《開罐Opener》決定教大家跟緊風潮，並找來了20位名人的相片，實測油畫的威力！

天堂醫生油畫化後一樣咁型！

教你玩日本大熱油畫Filter

日本最近熱玩的「AI Gahaku」，能將人像經AI人工智能演算後，變成一幅文藝復興風的西洋畫。使用方法相當簡單，只需下載想要轉換成油畫風的相片，並上傳到網站，經過數秒後就能變身成文藝復興風的油畫人像！

溫馨提示：但稍有不慎選錯Filter，就算型仔如天堂醫生佐藤健甚或是男神玄彬，都會被玩壞。（小編掩眼）

▼▼▼▼點擊看日本大熱油畫Filter「AI Gahaku」變身（崩壞）過程▼▼▼▼

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名人相片實測油畫Filter

那麼究竟這款修圖應用AI的效果又如何呢？記者挑選了20位名人相片，看看油畫濾鏡是否能夠精準將目標對象改頭換面！大家能夠認出這些名人嗎？快來接受挑戰吧！

▼▼▼▼點擊看20個名人油畫變身▼▼▼▼

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有興趣試試的朋友仔可到AI Gahaku網站：https://ai-art.tokyo/en/

除日本大熱油畫Filter濾鏡風潮之後，早前在全球興起了一股將自己的臉變老的Filter！

▼▼▼▼點擊看名人實測變老Filter▼▼▼▼

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想看更多？點擊【FaceApp】教你玩變老Filter　蔣麗芸孫慧雪10個名人變老係點？看全文。

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