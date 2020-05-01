日本推出超迫真蜜柑筆筒　連手感都極似真柑！還有蘿蔔、蓮藕款

日本文具常有許多搞怪新奇的設計，這次有一款筆筒在網上引起熱議，一眼看過去，會震驚怎麼把筆直接插到橘子裡了？仔細觀察才會發現，原來這是一顆假橘子！洞口也是專門為筆所設計，放進去剛剛好～把橘子筆筒放在辦公桌上幽默有趣，上班累了看到它，也會忍不住笑出來吧！

橘子筆筒其實是日本食物模型店元祖食品サンプル屋所推出的商品，橘子本身超級逼真，連表皮的紋路都做出來，上面挖了兩個洞，插進鉛筆、原子筆剛剛好。雖然只能放兩支筆，但擺在辦公桌上還是很方便，搞怪有趣的造型非常引人注目～

除了橘子款，還有切半的蘿蔔和蓮藕款，蘿蔔是把筆插在上面的葉子梗之間，蓮藕本身就有一堆洞，隨便戳都行。這兩款同樣寫實逼真，就像真的蔬菜一樣！能想出這些奇葩筆筒，實在是太有創意了～

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另外一家食物模型店推出的則是剝皮橘子版本的筆筒，果肉外露看起來更適合把筆戳進去了！

其他還有章魚燒、飯糰、波蘿麵包造型，全部都逼真又可愛～好想全部買來放桌上。

飯糰筆筒售價2,090日圓，波蘿麵包筆筒售價1,280日圓，章魚燒筆筒售價1,090日圓。 （foodishstore.jp）

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