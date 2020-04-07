【新冠肺炎】情困日本少女崖邊發自殺預告　網民一句勸服超爆笑

日本一直都是自殺率較高的國家之一，而年輕人自殺數字亦不斷上升，據厚生勞動省統計，2018年19歲以下自殺死亡數為1978年以來最高。當中有年輕人自殺前會於網上發布自殺預告，如早前（2月18日）於神奈川縣橫濱市跳軌自殺的17歲女高中生。

近日再有17歲的女高中生於網上發布自殺預告，幸好一眾網民用特別方法說服她，才避免悲劇發生。

少女於Twitter表示要自殺。（Twitter@xVo1x_）

情困少女企圖自殺

該位17歲少女昨日（4月6 日）於Twitter發布一張危坐懸崖的照片，並附上一句「來世再見，我愛你」，引來大量網民圍觀。

翻查她近日的Twitter推文，發現她日前剛剛「被分手」，原因大概是男友覺得跟她交往壓力太大，網民懷疑她因此為情自殺。

（Twitter@xVo1x_）

網民說服成功？

一般來說，網民們大多會語重心長地勸她不要自殺。但因為新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，加上政府呼籲市民盡量不要外出，結果竟然有大量網民以此為由勸她留在家中...

點擊圖片觀看網民特別的說服方式

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因為網民們特別的關懷，加上前男友承諾仍會跟她做朋友，像交往時一樣地對待她，最後令她打消自殺念頭，並於Twitter表示「對不起，我會活下去」。

（Twitter@xVo1x_）

最後網民們都鬆一口氣，留言表示「記住沒必要就不要外出喔」、「呼，還好沒自殺」、「沒想到因為疫情救她一命」。

Twitter原文

近日日本一位叫谷口柊彌的畢業生分享自己修讀法律後的身型變化，由一名肥宅變成纖瘦型男，令不少網民大為震驚。

他於Twitter分享入學跟畢業時站在同一位置所拍的照片，前後對比差超遠，他亦自嘲自己「用人性及脂肪作為代價，換取學歷以及大量法律知識。」

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谷口同學的推文其後被瘋傳，不少網民都大為震驚＂「果然用腦會消耗大量卡路里」、「這是同一個人？」、「這已經是轉生等級了」。

不過亦有眼利網民發現他修圖的痕跡，例如相片在相同的背景，卻變得東歪西倒及扭曲變形...