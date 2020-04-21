12星座冷知識｜星座運程好準？心理學家拆穿「迷信」背後的真相

經常覺得心理測驗的結果分析很準，或是喜歡看星座分析嗎？在心理學上，有個名詞稱做巴納姆效應（Barnum effect，又稱巴南效應），這個理論可以解釋，為什麼我們會覺得這些測驗分析總是能神準地道出我們的個性和內心。以下將為您介紹巴納姆效應，以及它在生活中實際應用的效果和例子。

巴納姆效應是什麼

世界上的人百百種，但為什麼心理測驗或星座分析，只需要用短短幾個選項或描述，卻能套用在這麼多人的身上，並讓人信服呢？其實，在陳述時若能運用比較含糊、普遍的描述，就能廣泛地使人們認為，這和自身的情況十分貼切，就像是在說自己一樣，接著就對號入座了，這就是所謂的巴納姆效應。

有學者以心理學角度分析暗藏於「星座運程」的科學。（示意圖／Unsplash@@jsr1）

巴納姆效應也被稱為佛瑞效應（Forer effect），它是由心理學家伯特蘭佛瑞（Bertram Forer）先發現並提出的理論。佛瑞對他的學生們做性格測驗，詢問他們對結果分析感到符合的程度，結果幾乎所有人都認為這些描述是準確或貼近的，但其實這些內容，是佛瑞從星座與人格關係的普遍描述中，所抓取出來的，例如「您需要別人的喜歡或欣賞」、「您發現太坦率地向別人講自己的事情，是一件不理智的行為。」等。而之所以被命名為巴納姆效應，是來自知名馬戲團表演家巴納姆（Phineas T. Barnum）曾說過：「每一分鐘都有一個傻子誕生（There’s a Sucker Born Every Minute.）」後來，心理學家保羅米爾（Paul Meehl）為了向他致敬，便將此理論以他的名字來命名。

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巴納姆效應的效果

其實每個人身上多多少少都有些共通性，若想要構成巴納姆效應，就是得抓住這些共通性，以「模稜兩可」及廣泛的方式來陳述，例如「您渴望讓人們接受您並喜歡您。」、「有時您會為無法解決的事情，投入太多精力。」、「有時候您會表現大方、外向，但有時會比較安靜、內向。」此外，正面的肯定句是最適合產生巴納姆效應的陳述方式，一些研究指出，比起有科學佐證的準確描述，人們比較傾向於相信關於自己的正面描述，不太願意相信負面的描述，例如「您經常想要傷害那些做出您不太喜歡的事的人。」等。

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運用於生活中的巴納姆效應

巴納姆效應在生活中最常被運用的例子，就是報紙上的星座運勢或是心理小測驗，如果連續幾天觀察那些內容，也許會發現自己的星座運勢，曾經和其他星座出現幾分雷同的描述，甚至如果試著給朋友一個別的星座的分析結果，那位朋友可能認為它是準的。

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本文並不是否認或質疑星座或心理測驗的真實性，而是以心理學的角度來說，這是一套可以廣泛地和大眾，或還不熟識的人拉近距離的方式。妥善運用巴納姆效應，對許多領域的工作者來說，也具有極大的幫助，如從事行銷、廣告的工作者，或是占卜師等。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：占卜分析好準？那是巴納姆效應起作用】