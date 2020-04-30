直擊日本女生手袋必備物　化妝品只排第二位　第一位出乎意料！

每次看到街上的日本女生手上大包小包，很多人會背一個手袋，另外再手提輔助用的環保袋，小編忍不住好奇到底都是帶什麼東西出門呢？這次「日本女子研究會」就要來調查日本女性手袋裡藏的小秘密喔！

一個人的個性或生活環境如何，從平常攜帶的手袋裡面的東西就可略知一二。每天都打扮得漂漂亮亮的日本女生們，知道了她們的必備小物之後，一定也能更進一步了解日本女性的特徵。這次訪問了20〜40歲世代共20位女性，直擊她們「外出手袋裡一定要有的物品」，其中也發現了有趣的回答，一起看看吧！

「藥品」居然是必備物品No.1！

大家手袋裡出現頻率最高的居然是藥品，可見日本女生多會攜帶成藥出門喔！

藥品竟是日本女生手袋必備品第一位。（IG@ayappepo）

「我會帶著感冒藥出門，如果感覺不妙可以趕快吃一下。」（22歲／大學生） 「包包必備止頭痛藥，而且因為我經痛還蠻嚴重的，忘了帶就慘了。」（24歲／派遣員工） 「氣喘藥，雖然沒有再發病，但把它當作護身符般一直帶在身上。」（32歲／牙醫助理） 「鼻炎藥與止痛藥會一直帶著，因為工作關係必須經常與人接觸，以備不時之需。」（43歲／婚紗業） 「『大眼仔』容易讓眼睛感到乾燥，所以我會隨身攜帶眼藥水。」（21歲／大學生） 「絕對是眼藥水，戴隱形眼鏡眼睛太容易乾了。」（41歲／家庭主婦）

結果小統計

公私都很忙碌的日本女子，為了應付身體突然出現的疼痛，似乎都會帶著自己平常用的藥品，止痛藥、感冒藥最為常見，另外，還有攜帶「眼藥水」的人為多數呢！由於配戴隱形眼鏡的關係，或是盯著電腦工作太久，都會讓眼睛感到乾燥與疲憊，所以很多人手袋裡一定會放一瓶備用。

20歲世代年輕女性最重視的就是「補妝用品」！

比起整個化妝包帶出門，20歲女孩們最多只帶點補妝用品！

「我出門雖然不帶化妝包，但一定會帶唇膏，唇妝補一補就差不多了。」（22歲／專門學校學生） 「棉花棒，眼妝花了的時候很好用。」（22歲／大學生） 「我不喜歡隨身物品太多，所以只會帶粉底和唇蜜在身上。」（29歲／編輯）

結果小統計

年輕女性真的是只帶重點補妝用品的人居多呢！還有各種可以派上用場的小工具喔！可能是20歲女孩們皮膚狀態都還很好，所以即使不用大範圍的勤補妝也可以維持得美美的吧～

年輕女性真的是只帶重點補妝用品的人居多呢！（IG@junko___721）

「整髮用品」的支持者也不少！

除了補妝用品之外，還有帶著整髮用品的人呢！

「我頭髮很長，吃飯的時候一定會綁起來，所以髮圈或是髮束是必備。」（34歲／行銷） 「護髮油，頭髮太容易乾燥了。」（40歲／家庭主婦） 「瀏海用髮捲，瀏海塌的時候可以馬上補救，所以隨身帶著。」（21歲／大學生）

美麗的髮絲、可愛的髮型是展現魅力的一環，感覺得出來日本女子在打扮上很用心，女子力超高。（IG@june_.o pink ）

結果小統計

頭髮弄得乾淨整齊，給人印象更好了吧！除了臉上的妝容之外，美麗的髮絲、可愛的髮型也是展現魅力的一環，感覺得出來日本女子在打扮上很用心，女子力超高。

20歲左右的學生出門不忘「手帳＆筆記本」！

20歲左右還是學生的人之中，有人總是把「手帳」（記事本）或是「筆記本」放進包包帶出門。

「有時會想翻一下課堂或講座時做的筆記，無意中都會放進手袋裡帶著。」（21歲／大學生） 「打工時常需要做筆記，所以把手帳放進手袋裡才不會忘。」（23歲／研究所學生）

20歲左右還是學生的人之中，有人總是把「手帳」（記事本）或是「筆記本」放進手袋帶出門。（IG@rinrin_____diarylog）

結果小統計

雖然數位化已經很普遍了，隨手抄筆記不僅快速、對記憶也有幫助，因此習慣抄筆記的人還是不少呢！

隱藏小心機的「口腔清潔用品」！

擔心口中氣味似乎是各年齡層的共通煩惱。

「喉片，除了振奮精神用，還可消除口中異味。」（24歲／派遣員工） 「不能沒有香口珠！習慣與人見面前會先吃一個。」（30歲／家庭主婦） 「牙籤很重要，食物卡進牙齒的話，擔心會讓口中氣味變得不OK。」（40歲／專業主婦） 「口氣芳香噴霧，外出時或會議前噴一下。」（33歲／業務）

結果小統計

原來除了頭髮和臉上的彩妝以外，意外的口中氣味也很讓人在意，不愧是有禮貌的日本女子，連這麼小的細節都不放過！關於日本女生維持香香的秘訣，你還可以參考下面的文章唷！

不再羨慕日本女生總是香香的！日本妹迷人香氣的秘密現在大公開啦！

少數派意見看過來！

最後整理了一下少數派的意見，票數雖不多，但也都是很實用的東西，同樣推薦給大家喔！

「常常要搭擁擠的電車，為了預防感冒傳染，一定會戴上口罩。」（45歲／打工） 「薄圍巾，夏天冷氣房裡、冬天蓋腿上很好用，我是個很怕冷的人，手袋裡沒有一條會很不安。」（29歲／服務業） 「扣針，有需要的時候可以扣扣衣服之類的。」（35歲／家庭主婦）

口罩是部分日本女生手袋裡的必備品。（IG@parisflower202bm）

每個人生活環境不同，平常會放進手袋裡面的東西也不太一樣，是不是很有趣呢。

結語

以上就是日本女子包包裡不可或缺的用品，整體看來，關於打扮用的東西佔多數，另外奪下No.1的藥品，也可能是因為日本是藥妝店大國的關係吧！她們手袋裡的東西有沒有也是你的愛用好物呀？

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