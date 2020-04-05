日女Uniqlo「平襯貴」吸19萬粉絲　70蚊GU裙襯萬元名牌袋無違和感

雖說名牌具有投資價值，但全身上下都穿名牌難免會有幾分俗氣；其實只要懂得穿搭之道，Uniqlo、GU等親民品牌服裝一樣能穿出時尚氣息，甚至襯起Celine、Loewe、Balenciaga、See By Chloé手袋時尚度不減。

日本女生Coco擅長利用Uniqlo、GU服裝配搭出不同風格造型。(rococo39@Instagram)

日本女生Coco不時都會在Instagram分享穿搭照，縱然她沒有露面，其帳號亦獲得19.1萬人追蹤，也許是因為她所分享的#ootd大部份都是來自於Uniqlo、GU，更會在照片中Hashtag品牌名稱，以供女生們作參考之用。別以為Uniqlo、GU服裝只適合休閒造型，Coco就亦擅長利用兩個品牌的服裝配搭出不同風格造型，亦具正式感，適合平日外出，甚至適合上班造型。

「平襯貴」配名牌手袋毫無違和感

Coco喜歡以平價服裝配襯名牌手袋，如Celine、Loewe、Balenciaga、See By Chloé手袋就常出現於她的造型當中。她親自示範以¥990（約HK$70）的GU連身裙配襯Loewe藤織袋，淺紫色連身裙配上淺色牛仔褲本來已經足滿夏日感，加上在Loewe藤織袋的襯托下，更甚夏日氣息，配上與藤織袋同色調的外套，亦能讓造型更一致。女生們大可參考一下，打造小資卻充滿時尚感的造型。

休閒造型示範

Coco大多時候都會選擇帶有開衩細節位的長身One Piece。(rococo39@Instagram)

休閒造型必然是靠鬆身剪裁的服裝打造而成，而正正Uniqlo、GU兩個品牌的大部份款式也是傾向寬鬆為主。除了褲裝，Coco大多時候都會選擇帶有開衩細節位的長身One Piece，款式既簡單舒適，也可搭配不同的褲裝以及外套款式作配襯。另外，Coco亦喜歡以鬆身設計的毛衣或衛衣，搭配百褶裙，在內襯上一件較上衣長度長的素色T-Shirt，更能增加層次感，成就「懶人穿搭」。

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上班造型示範

同色系的「套裝形式」不會如恤衫一樣拘謹。(rococo39@Instagram)

要營造正式感，不外乎都會以恤衫與半身裙這組合作出配襯。不過，或可像Coco一樣選擇「套裝形式」。可以是連身裙，亦可以是同色系的上衣與下身褲／裙裝，利用色彩搭配令造型變得更一致，配上一對高跟鞋則可予人一份大方感；甚至，也可在休閒的連身裙外穿上或披上一件西裝褸，增加正式感卻又不會如恤衫一樣拘謹。

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必備百搭單品：碎花連身裙

碎花連身裙是必備的百搭單品。(rococo39@Instagram)

要是你想要一件百搭、能夠應用於不同場合的單品，大可選擇碎花連身裙。別以為連身裙在造型上不能作出太大的變化；相反，可能更容易就能打造出不同感覺。Coco都會利用不同外套款式作搭配，例如以牛仔外套或毛衣搭配碎花連身裙就能打造休閒感，當換上trench coat或西裝褸時則能賦予莊重程式的感覺，適合上班造型。