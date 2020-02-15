日本女生憑「頹look」成雜誌專屬IGer　堪稱home office穿搭教主

因「武漢肺炎」疫情持續，不少企業都安排員工在家工作；加上擔心增加受感染的機會，大部份人都躲於家中、減少外出，只有偶爾的到街上購買必需物與吃個飯就回家，故對於打扮也不會花太大的心機於此。不過，又有否想過即使衛衣、毛衣配牛仔褲的裝束亦可以帶出時尚感？

日本女生Aya經常穿上毛衣、牛仔褲的打扮，卻不會感到過份休閒。(ayanakamura_@Instagram)

日常外出，最快捷與方便的打扮就是連身裙，甚或是衛衣、牛仔褲的搭配組合，不過兩者比較下來，後者容易予人過份休閒的感覺，配上接近素顏、戴口罩的打扮實在是頹上加頹。其實，只要於挑選服裝時花點心思，\更可讓人感覺你有精心打扮過，絕對是一種另類的小心機。

日本女生Aya就擅長透過簡單剪裁、帶細節的服裝，讓整體造型更具一份時尚氣息。想要省時的女生就必定要跟她學習了。

顏色關鍵：白色上衣

白色上衣一向都是百搭的單品，出錯率極低。(ayanakamura_@Instagram)

最百搭、人人適合，又不易變「師奶」的服裝顏色。黑、白、灰以及大地色等中性色調，關鍵是要選較冷的色調，偏紅偏橙一律不選。Aya本身的膚色比較白皙，故大多時候傾向選擇白色服裝，營造簡約乾淨感。無論是針織衣、毛衣，還是恤衫款式，她都喜歡以褲裝搭配，同時選擇將上衣攝入下身服裝內，讓其達到修飾身形的效果。

尤其推薦Aya所穿的針織外套款式，既可以當成上衣款式單獨穿着，亦可配襯內搭衣服，外加一件外套作保暖之用；褲裝方面，如果希望降低休閒感，不想以街坊Look示人，則可選擇西裝褲，帶出優雅與街頭感的混搭風格。

剪裁必選：樽領上衣

可選擇帶麻花編織紋的樽領上衣，看起來將會更別緻。(ayanakamura_@Instagram)

下星期天氣再度轉涼，像Aya一樣選擇樽領上衣。直接將樽領上衣單穿，而下身褲裝則能選擇百搭的藍色牛仔褲或同色調的款式，便可快速打造一個外出造型，絕對不用花上過多時間與傷盡腦筋。

上衣方面能夠選擇針織此類比較貼身的材質，以帶來顯瘦與呈現身形曲線的效果。然而，也可以透過樽領上衣的麻花編織入手，不同的紋路都會帶來不一樣的感覺，而且看起來更別緻。

日本4大貼地IG教增高、減齡穿搭 Uniqlo、GU大地色系出現率奇高

日本師奶善用同一單品襯多個look 嬌小身形輕鬆駕馭Zara式返工裝

日本師奶「蒙面」大地色穿搭吸16k粉絲 獲Uniqlo官方IG借分享

款式點揀：低調細節

小V領的款式可露出鎖骨部份，塑造瘦削身形。(ayanakamura_@Instagram)

所謂的細節款式並不是如平時一樣設有荷葉邊等設計，而是可以從剪裁與版型方面入手，例如Aya特別鍾情於短身版型的上衣，搭配高腰褲強調腰線，亦可更加凸顯腿長；又或是選擇小V領、方領，甚至cut-out設計的款式，露出鎖骨與手臂的肌膚，不但款式特別亦能塑造瘦削身形的效果。

配襯波鞋或converse等休閒鞋款以外，也可選擇懶人必備的mules，同樣方便快捷就能出門，而且更帶有時尚感；要是希望打造輕熟風格，也可選擇低跟款式，絕不會過份誇張。