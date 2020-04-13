二度發育升CUP！瑜伽達人Coffee林芊妤教7招豐胸秘技│BetterU#21

相信大部份女生都想要圓渾緊緻的胸部！原來有不少壞習慣都會令胸部下垂縮小，有甚麼方式可以豐胸美胸？

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！

《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

大部份女生對於胸部都有一種追求，有人追求更大的Cup數，有人追求更堅挺結實，摩卡少女我呢，只要胸部乖乖的不要再變小就好了。上網一看，原來有不少壞習慣都會令胸部變小或是變形，究竟發育過後的各位女生，可以用甚麼防止下垂以及達至豐胸效果？

胸部如何可以再發育？（《逃避雖然可恥但有用》劇照）

摩卡少女為了大家（絕對不是私心想知）請教瑜伽塑身達人Coffee林芊妤，讓她教大家如何可以令胸部更豐滿，讓女生們再升CUP！

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