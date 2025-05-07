被裁員CV點寫？見工點答離職原因?專家教5招拆彈：要帶呢樣嘢見工

市道不景氣，不少公司需裁員或減薪，各位人生可能遭逢第一次被炒的小薯，要再搵工的話，CV上又應該點寫？見工面試時又應該怎樣講？



「你上一份工點解被炒？」（《德魯納酒店》劇照）

全球市道差，不少中小企都凍薪、減薪，甚至裁員、倒閉，摩卡少女身邊最近超級多朋友都被炒，十分苦惱不知道CV上應該怎寫！下一次見工又應該點答？

專家啊！請拯救被裁員的孩子吧！摩卡少女特意請教CV Pro創辦人Kath Cheung，教大家被炒魷魚之後寫CV、見工有咩注意位！

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裁員後CV面試5大注意位

1. 工作少過兩年要寫原因

Kath指，如果真的被炒。其實CV、Cover Letter上不需特別註明離職原因。不過假如工作時間少於兩年，為免僱主覺得太Jumpy而破壞第一印象，Kath建議大家可以在CV寫上離職原因：『因公司重整而裁員」。

2. 因為工作表現被炒點算好

如果並不是公司倒閉，而是自己工作能力真的未能勝任而被裁，又應該怎樣寫？假如工作短短只有三兩個月。可以直接不寫上CV。但假如工作時間不算短，但仍因為工作能力不夠好而被裁。Kath就建議大家盡量淡化，因為工作證明絕大部分都不會寫上確實離職原因，大家可以美化說成『公司文化不合」。

3. 可否直接不寫上CV?

除了剛才所講，工作期只有短短兩三個月可以不寫之外。其實都要看工作性質。CV上各項資料，最重要是與根Apply的工作吻合，可以做到Value-add。例如我要Apply的工作職位是工程師，之前做過侍應其實並未有『加分作用」。反而令CV更冗長。所以若是毫無關係的工作。就算在CV上不寫出來也無妨。

4. 面試帶同證明文件

但中小企結業，也未必一定有新聞報道。假如並無相關新聞建議大家可以帶同前公司所發出的『遣散信」以作證明。

5面試僱主問起點關好？

見工面試時被問離職原因。是少不免會遇上的情況。假如是因為公司倒閉而裁員，或市道不好而刪減人手。Kath就建議大家在面試時要強調是舊公司整體人手調整，並非個人工作能力問題。現時市道不好，相信僱主都會理解。

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