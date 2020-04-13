【失眠必看】睡不著切忌喝暖水　日本節目教3招秘技助你快速入睡

開罐
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現今都市人生活壓力大，再加上疫情雪上加霜，導致不少人每晚都難以安眠，到底有甚麼方法能讓自己睡個好覺呢？

近日日本節目《この差って何ですか》請來醫生推介3招祕訣助我們快速入睡，亦指出坊間一些關於失眠的錯誤理解。

你知道失眠時該怎麼辦嗎？（節目截圖）

專家教你3招抗失眠

節目邀請研究疲勞及睡眠專家 梶本修身醫生及呼吸道專家 大谷義夫醫生推介3招有效解決失眠的祕技，包括喝冷飲、午睡及特別呼吸法。

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青山學院大學田徑部監督 原晉先生表示他有應用類似「4 7 8呼吸法」原理的方法訓練學生，每次訓練完都會要求學生用兩倍時間呼氣，指出這有助放鬆身心，提升睡眠質素，讓運動後的身體迅速復原。

（節目截圖）

原來喝暖水會有反效果，大家失眠時要記得喝冷飲或常溫水啊！

瘦底雙下巴原因及解決方法

節目最近亦請來Wove Clinic中目黑總院長　高瀨聰子醫生講解，指出雙下巴主要是因為頭部與頸椎相連的肌肉鬆弛下垂所致，與現代都市人一項生活陋習有關！

高瀨醫生還教大家一個簡單方法解決雙下巴問題，每天只需10分鐘就能矯正！

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影片傳送門：為何瘦人都有雙下巴？日本節目分析原因　專家教一招還原尖下巴

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