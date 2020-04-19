【性愛那些事#46】情慾變淡唔使驚　6招急救即學即用重燃性火

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

日久生情，但有時對得太久，感情可能會慢慢變淡，性亦一樣。情趣用品店Joyful Night創辦人Cindy Yeung，今次教大家簡單6招，令你的伴侶再次燃起熊熊聖火。

感情和性慾都變淡，該怎麼辦？

不用很複雜的鋪排，或者甚麼心理暗示；有時一個眼神、一個動作，就可以挑動令男生的情欲，Cindy教授的6招可以即學即用，而且非常簡單，更可以令你們的關係更上一層樓，一起來看看吧！

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為了助性，不少朋加都會事前喝點酒，甚至有人指飲酒之後囝人會更持久，酒精真的這麼神奇？原來飲得多分分鐘會有反效果。如何才可以成功助性，避開尷尬？

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