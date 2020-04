iPhone SE｜香港Apple官網精準翻譯獲好評　內地網民感嘆：比不上

iPhone SE 2020 年版(前稱 iPhone 9、SE 2)千呼萬喚終於在 Apple HK 官網現身,除了新機的規格及價錢之外,細心的網民更注意到,美國、內地以及香港三地官網宣傳句子的翻譯分別,大讚香港譯得夠傳神!

新iPhone SE話題度爆燈,除了性價比之外,官網中的宣傳句子亦引起網民討論。當中最矚目的一句,是英文版本中,介紹相機功能的「Let there be light. And shadow. And contour.」,有網民指出,句子靈感來自聖經,內地的翻譯為:「要光有光,要影有影,要輪廓有輪廓。」而香港官網的翻譯為:「願光、影、輪廓,全歸世人。」網民大讚香港的翻譯最有神韻,內地照字面譯,不過不失。

美、中、港的翻譯引起網民熱議。

內地網民亦認同,香港版的翻譯語感最好,「港版譯出了宗教文本的感覺,簡體中文版,也算是符合中華人民共和國所謂無神論國家的定位吧。」更表示有些內地版的語句感覺俗氣,更有畫蛇添足之感,不及香港版精準。

《開罐》整理了9句官網內的宣傳文句,英文原版、內地翻譯及香港翻譯,一起來看看吧。

其實在上年iPhone 11推出時,已經有類似宣傳翻譯的討論,當時中、港、台三地的網民,亦一致認同,香港的翻譯最有味道,一起來重溫一下吧!

