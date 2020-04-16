iPhone SE｜香港Apple官網精準翻譯獲好評　內地網民感嘆：比不上

iPhone SE 2020 年版（前稱 iPhone 9、SE 2）千呼萬喚終於在 Apple HK 官網現身，除了新機的規格及價錢之外，細心的網民更注意到，美國、內地以及香港三地官網宣傳句子的翻譯分別，大讚香港譯得夠傳神！

新iPhone SE話題度爆燈，除了性價比之外，官網中的宣傳句子亦引起網民討論。當中最矚目的一句，是英文版本中，介紹相機功能的「Let there be light. And shadow. And contour.」，有網民指出，句子靈感來自聖經，內地的翻譯為：「要光有光，要影有影，要輪廓有輪廓。」而香港官網的翻譯為：「願光、影、輪廓，全歸世人。」網民大讚香港的翻譯最有神韻，內地照字面譯，不過不失。

美、中、港的翻譯引起網民熱議。

內地網民亦認同，香港版的翻譯語感最好，「港版譯出了宗教文本的感覺，簡體中文版，也算是符合中華人民共和國所謂無神論國家的定位吧。」更表示有些內地版的語句感覺俗氣，更有畫蛇添足之感，不及香港版精準。

《開罐》整理了9句官網內的宣傳文句，英文原版、內地翻譯及香港翻譯，一起來看看吧。

↓↓↓ 按圖看三地翻譯對比 ↓↓↓

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其實在上年iPhone 11推出時，已經有類似宣傳翻譯的討論，當時中、港、台三地的網民，亦一致認同，香港的翻譯最有味道，一起來重溫一下吧！

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