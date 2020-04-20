有職場社交恐懼？即做10題溝通障礙測試　全中只能做工廠、清潔？

在新型冠狀病毒肺炎Covid-19疫情下，不少公司都安排上班族在家工作Work From Home，有打工仔就 WFH 能減少一些無謂的職場應酬而鬆一口氣。日本有人才派遣顧問公司近日發表職場溝通障礙調查，發現10項讓上班族大叫頭痛的職場行為。

《不能成為野獸的我們》劇照

覺得自己有「職場社交恐懼症」嗎？日本有人才派遣顧問公司 Biz Hits ，於3月進行一個有關職場的溝通障礙調查，訪問了1,000名上班族發現有10項「溝通障礙者」最討厭的職場行為，就連普通上下班和同事「打招呼」更上榜！快看看以下調查結果的職場行為，有幾多個也讓你感到頭痛，評估一下你是否「職場溝通障礙者」。

▼▼▼▼點擊看10項「溝通障礙者」最討厭的職場行為▼▼▼▼

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Biz Hits 截圖

進行調查的日本人才派遣顧問公司 Biz Hits，更在調查後列出多項推薦給「職場溝通障礙者」的工作，第一位推薦的竟是「在工廠和倉庫的工作」、其次為「在家工作」、「科技行業，如編程及軟件開發工作」、「資料輸入員」⋯⋯值得一提是第8位的「YouTuber」，讓小編滿臉問號。大家對這個調查有甚麼看法呢？

早前有網民於討論區發文指，發現自己越來越孤僻，年紀越大，就越想維持最低限度的社交，「會想照顧自己的內心，善待自己的感覺」，更列出10個孤僻症狀，偶覺孤獨的你，中了多少項？▼▼▼▼點擊看孤獨患者10大症狀▼▼▼▼

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