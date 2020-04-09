漫畫、小說、書本濕水變皺點算？日本Twitter瘋傳3招還原靚靚重生

大家有沒有試過粗心大意的打翻水或咖啡，將書本都沾濕了？近日日本有網民一邊泡澡一邊看輕小說，不負眾望地把書本掉進水中，結果3個步驟就能將書本還原靚靚。

「泡澡結果...我要死了。」Twitter@Deeeeese7

近日有日本網民@Deeeeese7一邊泡澡一邊看輕小說《Re：從零開始的異世界生活》，結果書本卻掉進水裡去。「有天我發現老婆將浴缸的蓋子開到一半，在上面放條毛巾後再放上書來翻看，我本想也跟著試試⋯⋯」結果竟變成了悲劇，讓他不禁驚呼「要死了」！

網民@hina_mzk猜想，樓主應該想是要這樣舒舒服服的看書吧，結果⋯⋯（Twitter@@hina_mzk）

網民@Deeeeese7便在網上求救，看看其他人是如何拯救濕水變皺的書本。結果發現3個步驟就能將書本還原靚靚重生！

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Twitter網民幫得手並不是甚麼新鮮事，近日日本Twitter網民再發功拯救想輕生的少女。近日再有17歲的女高中生於網上發布自殺預告，幸好一眾網民用特別方法說服她，才避免悲劇發生，結果超爆笑。

少女於Twitter表示要自殺。（Twitter@xVo1x_）

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