《快過來》未算最低！10套近十年平均收視最低韓劇　呂珍九都入圍

由L（金明洙）、辛睿恩主演的韓劇《快過來》，近日播出大結局，破了韓國無線電視台歷年來最低收視紀錄，第23集只有0.8%。其實，《快過來》未算是平均收視最低的韓劇！《Opener》為大家盤點2010年代10套平均收視率最低的10套韓劇，大家又看過多少？

呂珍九、珉雅主演的《絕對達令》榜上有名。

《快過來》平均收視率只有1.69%。

由金明洙、辛睿恩主演的韓劇《快過來》，改編自同名漫畫，講述一隻會變成人的貓咪與女主人之間的愛情故事。其實這套劇的題材不算太差，只可惜觀眾批評「劇情平淡」，令收視一直下滑，大結局更錄得0.8%收視率，成為有史以來最低收視的韓國無線電視台節目。但若以平均收視率計算的話，此劇有1.69%的平均收視率，原來還未算是最差！《Opener》為大家整理近10年平均收視最低的10套韓劇，你又看過多少？

＊下列收視率以AGB收視率（全韓國）作標準。＊

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同場加映：2019年最佳韓劇

早前，外國網站Ranker進行票選，選出2019年最佳韓劇。人氣劇集《愛的迫降》、《德魯納酒店》均有上榜。1至20名花落誰家？

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