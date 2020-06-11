是想約炮還是真心交往？認清使用交友App的7種人　避開情場騙子

交友軟體有很多，而我選擇Skout的原因是介面上有安排公版發文，可以看到各地使用者發佈的文字與圖片，有一種「漂流瓶」的概念，如果引起誰的目光就會閱讀、按讚，或者進階點入觀看發文者的自介版面。雖然這軟體不時當機、廣告蓋版的狀態、訊息消失、刪掉的po文又跑出等問題，但仍無法阻止留在這的，因為還是能滿足使用的原因，就是暢快書寫。

我也曾經好幾度不想再使用交友軟體，因為約炮的、說話沒禮貌的那些私訊，都讓我感到困擾，但後來仔細想想，這些人不過是丟了自己欲想的內容過來，那我選擇不接收刪除就好，連回都不用（就是垃圾丟來，我即丟的概念）。

使用交友軟體，要先了解自己為什麼使用，以及要懂得觀察這個人在這要找什麼關係，這樣交流才會有品質，而不是搞得不愉快，因為彼此若沒有共識，就只是浪費時間。（《愛的過去進行式》劇照）

好，該切入主題了，就是使用交友軟體，要先了解自己為什麼使用，以及要懂得觀察這個人在這要找什麼關係，這樣交流才會有品質，而不是搞得不愉快，因為彼此若沒有共識，就只是浪費時間。

以下列出使用交友軟體的使用心態，也可以順勢審視自己，以下七種使用行為分析，希望能帶給你在尋找對象時能有所釐清。

▼▼按圖放大看哪7種行為▼▼

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結語：交友軟體上有許多無法預期的事情發生，像是可能聊得很來卻突然不見，或者在交流過程中彼此踩到痛點而疏離，或是遇到不長眼卻一直來約炮或是言語沒有禮貌的人。

要記得自己在交友軟體中是要獲得什麼，面對並非預期的情況產生，第一就是「保護自己」，對不適者刪除封鎖，第二就是心情上的修復；我相信一定會遇到跟自己契合的對象，只是時間早晚的問題，但建議還是不要保持期望太高，因為無法面對面相處的交流，總是有更多未知的狀況。

相信一定會遇到跟自己契合的對象，只是時間早晚的問題，但建議還是不要保持期望太高（《祕密訊息secret message》劇照）

畢竟連現實生活圈的能稱得上為朋友的，也是多年累積相處的，那在這怎麼可能短期上手呢。使用心態其實每個人不只一類，可能會針對不同的人設定為「交友就好」或是列為可以「當作另一伴的考量」，總之清楚自己的立場、理解他人的想法，才能達到交友軟體真正的功效。

也感謝與我在交友軟體上相識後，變成知音或工作夥伴的少數人，我們都辛苦了（笑）。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Ajin，原文：了解交友軟體使用者心態，才能找到相似對頻的人。｜Ajin】