【夫妻的世界】連英媒也大讚好睇！分析韓版能超越原作的3大原因

韓劇《夫妻的世界》即將大結局！故事改編自英國BBC劇集《Doctor Foster》（《福斯特醫生》），雖然故事大綱大致跟原著一樣，但當中很多細節也加插了韓國獨有的元素。最近，英國媒體The Guardian發表文章，分析3個《夫妻的世界》的成功原因。

韓劇《夫妻的世界》，改編自英國BBC劇集《Doctor Foster》。兩套劇集的故事大綱都是關於不倫、出軌、離婚等題材，雖然英版最後被劇迷炮轟「爛尾」，但仍然無阻韓版的人氣，創下韓國有線電視節目最高的收視紀錄，第12集在全國錄得24.332%的收視率，而第14集更於首都圈創下26.841%的收視率。

《夫妻的世界》劇照

屢破收視紀錄，令英國媒體也關注起來。近日，英國媒體The Guardian刊登文章，分析3個《夫妻的世界》超越原版的3大成功原因。

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同場加映：《夫妻的世界》每集片頭暗藏玄機

早前，YouTuber「입소문tv2 - 드라마 리뷰 채널」上載影片，分析《夫妻的世界》每集片頭。原來，每集片頭的標題名，背景都暗藏玄機！

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