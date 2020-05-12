韓節目公開男偶像豪宅排名　G-Dragon擁33億韓圜大屋只排第3！

K-POP於全球也有很高人氣，不少當紅偶像歌手，每年賺錢數以億計。雖然偶像組合在出道初、中期都要住在經紀公司安排的宿舍，但成名後不少人都會選擇脫離宿舍生活，自立門戶。最近，韓國節目《TMI NEWS》公布男偶像豪宅排名BEST 6，其中萬人迷G-DRAGON擁33億韓圜的大宅，竟然只是排第3，榜首究竟是誰？

第6名：Xiumin

曾經出演綜藝節目《被子外面很危險》的XIUMIN，是圈內有名的「宅男」。他曾經公開表示自己「非常討厭在家的地上發現頭髮」，平時在家中就是打掃。他所住的地方，就是在首爾廣津區的「T apartment」，總面積50.35坪（ 1791.613英尺），市值19億韓圜（約港元1267萬）。

▼▼▼點擊圖片查看XIUMIN大屋的詳細情況▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

第5名：U-KNOW允浩

東方神起的U-KNOW允浩，曾經在綜藝節目《我獨自生活》中，公開過自己的家。允浩家以古老的風格裝潢，連他的隊友昌珉都取笑他家像個「老奶奶的家」。雖然如此，但允浩的家卻價值連城，那位於速草區的「W VILLA」，總面積3025.305英尺，市值28億韓圜（約港元1867萬）。

▼▼▼點擊圖片查看U-KNOW允浩大屋的詳細情況▼▼▼

+ 3 + 2

第4名：泰民

組合SHINee的老么成員泰民，是圈內出名的孝子，除了給父母買屋買車，自己也住在非常高級的豪宅。他住在江南區「C VILLA」，該屋苑的單位總面積由1774.108至2736.939英尺不等，2年間由23億韓圜，升至29億至32億韓圜（1933萬至2133萬港元）。泰民經常在訪問中提到，只要自己一回到韓國，就會變回宅男，認為「在家中過的時間是最開心」。

▼▼▼點擊圖片查看泰民大屋的詳細情況▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

第3名：G-DRAGON

BIGBANG的萬人迷G-DRAGON除了是歌手、RAPPER之外，也有作曲作詞，而單靠作曲作詞收入，每年已經穩賺10幾億韓圜。除此之外，他還是有名的時裝達人，平時對美術亦很有研究，還試過開展覽會，展示自己的美術作品，所以在GD家中，都掛滿了美術作品。泰民的家，是在成東區的「G apartment」，總面積2503.578英尺，市值33億5000萬韓圜（2233萬港元）。

▼▼▼點擊圖片查看GD大屋的詳細情況▼▼▼

+ 2

第2名：澤演

最近以《My House》一曲「逆主行」的2PM，有「撕衫男」之稱的成員澤演，是不少女生心目中的白馬王子。除了唱而優則演之外，他還憑著自己設計的卡通人物，每年賺超過10億韓圜。他在節目中亦曾經說過，因為爸爸從小開始就跟他說「錢和時間總會比想像中花得多」，所以他自小已經養成儲蓄習慣。澤演的家，是在江南區的「A VILLA」，總面積2636.72英尺，市值39億韓圜（2600萬港元）。

▼▼▼點擊圖片查看澤演大屋的詳細情況▼▼▼

+ 2

第1名：利特

Super Junior的隊長利特，擁有的大宅也是「super級」。他在2016年才脫離宿舍生活，開始獨立生活，不少人都說他「經常待在家」。利特的家是在成東區的「T apartment」，總面積1992.658英尺，市值43億韓圜（2920萬港元）。

▼▼▼點擊圖片查看利特大屋的詳細情況▼▼▼