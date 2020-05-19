拒做渣男磁石告別爛桃花！心理學5點拆解為何你總愛上同類型的人

雖說一世人流流長，總會遇上幾個人渣，但為何遇上人渣的總是自己？有沒有好奇過為甚麼前度和現任總是出奇的相似？為何自己總是「人渣磁石」？心理學得解，你為何總是愛上特定類型的情人！

《德魯納酒店》劇照

自認是招爛桃花的體質？又是朋友間公認的「人渣磁石」？為何自己總是學不懂，愛上同類型的人？有沒有發現，前任和現任總是莫名的相似？

心理學家Dr. John William Money指每人心中都有幅「Love Map 愛情地圖」，地圖中列出對另一半的要求，每次談情都是在找和地圖中條件符合的人。究竟甚麼是「Love Map 愛情地圖」？

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他對你好？還是對所有人都一樣好？這說是「暖男」和「中央暖氣」的最大分別。要提防「偽暖男」，前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi)提醒要留意5大點，讓一眾單身女生帶眼識人，或遇到好男生就要好好把握。

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