心理測驗｜神準！揀顏色揭穿你的隱藏性格　選呢隻色自我又脾氣差

每個人內心深處都會有不為人知的一個角落，裡面藏著一個人的慾望或者弱點。你曾否察覺自己的心中有一個這樣的角落呢？完成接下來的測試，讓科技紫微網為你分析，你內心深處暗藏著哪些面向？



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請從下方顏色中選擇最符合你個人氣質的色塊：

你選擇的顏色是：

白色→A

紅色→B

黃色→C

綠色→D

藍色→E

黑色→F



結果分析：

A、白色

對人對事都格外挑剔，有些完美主義傾向。這種孤傲的特色，會讓你呈現特別的氣質，但也束縛住你的眼界與未來發展。你喜歡白色的純潔無瑕，行事有自己的一套準則，不容他人逾越。某種程度上來說，這代表你有自我封閉的傾向，不願向外人展示自己，卻又敏感脆弱，常為了自保而墨守成規，難以開創。想要在人生上有更進一步的發展和探索，就得打開心扉，多多嘗試新事物才行。

B、紅色

你鍾情於紅色的明豔奪目，以自我為中心，喜歡受追捧、受關注。這種熱情四溢的特質雖好，但也容易灼傷身邊之人，因為你的行事容易受情緒左右，心性不沉穩，稍有不滿便衝動發脾氣，難以進行理性思考與長遠籌謀。你雖有能力，也有機運，卻很常因為主觀因素，在細節上犯錯誤，功敗垂成。必須學會控制情緒，冷靜處事，才能順勢而上，更進一步。

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C、黃色

缺乏決斷力，自信不足，由於不善於從根本上解決問題，很多時候都只是追求表面和諧，責任意識欠缺。黃色給人溫暖治癒的感覺，這代表你為人處事追求平衡，有時候甚至會犧牲自己成全別人。當善良沒有界線與鋒芒時，反易受善良所累。想要改變個性缺陷帶給你的桎梏，需得多多培養自己面對與處理問題的決心，謹記逃避無法成事，唯有迎難而上，才能找到方向。

D、綠色

思慮頗多，做事瞻前顧後，缺乏冒險精神，易與機會擦肩而過。喜歡沉靜自然的綠色的你，方向感和目標感很強，是典型的以長期為重的計畫者。但你的戒心也很重，因此雖有耐心，卻不敢付出行動，導致你處在一種低不成高不就的尷尬境地。「深思熟慮」的另一面是「左顧右盼」，一念之差，兩種結局，得掌握其中尺度，才能心想事成。

E、藍色

你是感性之人，個性憂鬱、多思，遇事往往偏向悲觀，缺乏樂觀。你選擇了廣袤、鎮靜的藍色，表示你整體氣質偏向冷靜與和諧，不喜表達，安於現狀，樂於追求精神世界的富足，也因此不善處理人情世故，常為人際關係而耗神嚴重。像你這種致力於內求的人，若想要少些世俗煩惱，便需學會遠離是非與拒絕他人，若能在此基礎上時刻精進自我，即使獨自也能盛開，花香滿天。

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F、黑色

你十分強勢卻不自知，而且某些情況下有著旁人不能理解的偏執。選擇神秘肅穆的黑色，代表你對事物的掌控慾強，是一個獨立清醒的人，有絕對的信念感。另外，你對人事物的要求比較高，無形之中會給其他人造成社交壓力，雖然你有強大的能力，卻因為社交方面不討喜，而在仕途上止步不前。唯有虛心接納他人，與他人平起平坐，你才有可能更上一層樓，要時刻謹記在心。

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