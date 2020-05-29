【日本節目】對方喜歡我嗎？《雙層公寓》從杯子距離分析戀愛心理

廣受歡迎的日本實境節目《雙層公寓》，邀請三男三女，一起在同間漂亮的公寓下共同生活，因節目陳設質感優，有俊男美女的加持，拍攝素人真實反應，加上無劇本演出，節目內容除了戀愛，也體現人與人相處的眉眉角角，配上主持群的搞笑吐槽等因素，讓該節目在全球廣受歡迎。

雖然現正熱映的《雙層公寓－東京篇》，在4月13日公告因為新冠肺炎（COVID19）暫停拍攝，時隔將近一個月後，雙層公寓官方IG又公布，即將在Netflix公開停拍前的四集內容，雖然沒有主持群串場，但仍有山里亮太跟特林德爾·玲奈主持，讓許多粉絲興奮不已。

而其中最新一批的成員女摔角選手木村花，因個性爽朗樂觀，受到許多觀眾支持，但缺乏戀愛經驗的她，在與過往籃球選手成員田渡凌相處時，因爲喜歡對方，但又遲遲說不出口的心情，讓她十分困擾，在聚會上與閨蜜吐露心事後，對方建議可以使用「杯子」測試法，引起網友討論。

木村花的閨蜜提到，若於對方一起喝啤酒或飲料時，可以透過兩人放置杯子的距離，知道對方潛意識是否對你有意思，方法很簡單：（點圖放大▼▼▼）

如果對方內心對你有好感，身體也會很誠實地接受，把杯子放回原處或者更近，但對方若有防備心，則會把杯子距離拉開，雖然最後《雙層公寓》中的木村花，還是因為害羞沒有試，但若同有戀愛困擾的你，說不定可以試試看唷～

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