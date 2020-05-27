你都唔了解我！女生含淚票選Top6「男生完全不懂女生想法」的瞬間

女人心海底針，男生又能準確猜中多少？女生們，有沒有曾經抱怨過男生不懂自己的少女的心思呢？早前有日本女性雜誌進行調查，探討有哪些情況是讓女生大呼「男生完全不懂女生的想法」的瞬間。

《三流之路》劇照

女生的心是矛盾的，明明有說話想對你說，但又說不出口，想男生自己意會。但有時候女生都搞不懂女生的想法，男生又會猜中多少呢？日本女性雜誌Cancam.jp早前對日本20-30歲的女生進行調查，有74%人表示有遇到過「男生完全不懂女生的想法」的瞬間。而日本男生所犯的6大「罪狀」，跟港男更有超多共通點！究竟有甚麼時候女生會覺得男生根本不懂她們呢？

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常言道，情侶長久的相處之道在於彼此坦誠，但情侶間總有些難以啟齒的事，讓人無法開口吧。日本雜誌《CanCam》訪問了101位女生，發現有31%承認有秘密曾對男友隱瞞。

查結果超驚人，一些在男生眼中完全不懂為何要說謊的原因，都竟是女生無法向男友坦白的秘密，果然是男女大不同！究竟101位女生認為哪5件是無法向男友坦白的秘密呢？

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