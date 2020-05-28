專家教6招KO面試恐懼症　收約見電話要識問這5個問題│BetterU#31

面試應該如何準備？怎樣才可以擺脫面試恐懼症？職場達人教大家6招擺脫面試恐懼症！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

連登討論區有網民發帖，指自己每次面試都總是很緊張，會腦袋一片空白，甚至覺得自己有「面試恐懼症」！摩卡少女就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，教大家如何在面試之前做足準備！

每次面試都緊張到手震震！（《羅曼史是別冊附錄》劇照）

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Son姐就話，適當的恐懼是正常的，因為緊張、恐懼可以令腎上腺素升高，令人更集中精神，不過過份緊張，很多時是因為準備不足，只要準備充足、心態調整得好，就可以胸有成竹地走進面試室。

「你揀我時，我都揀你」，Son姐強調大家要謹記求職者與僱主關係平等，大家並不需要太害怕。而且每一次的面試其實Nothing to lose，就算得不到工作，都可以得到經驗，記得要每次面試之後都審視自己表現，知道自己不足的地方，已是成功第一步。

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