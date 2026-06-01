實習生必讀｜專家揭7個Intern職場大忌！斟茶遞水其實有隱藏價值

Intern實習月又到，各位初踏社會工作的大學生，一定又期待又怕受傷害，到底應該著咩衫？最易踩到甚麼雷？企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」曾以經驗之談教一眾Intern寶寶7個注意位！

實習生在公司總是負責簡單的跑腿、影印工作。（《我要準時下班》劇照）

無公司會畀錢請人嚟學嘢，如果你係為錢，唔應該返實習，應該返便利店。 Son姐

Son姐指，重中之重在於大家對於「實習」性質的了解，實習計劃原意在於讓學生體驗公司、行業的生態及文化，所以對於有學生抱怨自己被當「廉價勞工」，在實習期間只是做影印、斟茶、跑腿等工作，Son姐認為大家應該先了解「實習」的意義。

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Intern 最常犯的 7 大錯誤

1. 第一天就帶飯

做 Intern 其中一個得著就是人脈，大家可以在實習期間認識到行家，所謂「出外靠朋友」，認識多一點行內的人，對未來發展也有幫助！午飯時間正是大家閒聊的時間，初來報到，第一天當然應該與大家一起吃飯，與同事們互相認識。

2. 低估簡單工作

大家常說實習就是斟茶遞水影印跑腿好無聊，Son 姐指其實每一樣都好有用：「辦公室影印機你懂得用嗎？斟茶遞水跑腿，幫忙叫外賣，正正是讓你認識公司其他同事、刷存在感的機會！」其實實習就是讓你體驗公司生活，認識職場環境，簡單的工作也是其中一個方式啊。

3. 變隱形員工

不少實習生只顧自己手上的任務，或是害羞，總之就甚少到處晃悠。Son 姐指實習生工作量不多，而且頂著「INTERN」的旗號，其實可以多在公司探索，並提出疑問，讓自己刷存在感，實習期過後假如踏入全職工作，就不可能這樣啦！

而且多刷存在感，與大家打好關係總是好的。Son 姐舉例說，他日就算你實習的部門沒有位置給你 Return Offer，都可能會 Pass 給其他部門，得到工作的機會又會高一點！

4. 怕蝕底、太計較

「實習生常說自己是廉價勞工，其實並不是，無公司會畀錢請人來學習。」Son 姐指做實習大忌就是「怕蝕底」，太關心「薪酬」，或太計較自己的工作量，反而會失去太多學習及體驗的機會。「實習並不是一份工，如果你是為錢，就應該去便利店打工。」

Son 姐提醒實習生，應該時刻記住實習的目的，是體驗社會生活、公司文化，絕對不應該當成一份「工」來看待。

5. 返工衫太隨意

相信不少人對於上班服裝都很疑惑，Son 姐就說，不少實習期為暑假，見過不少實習生穿著吊帶背心短褲，甚至人字拖上班！

Son 姐指，在面試的時候就應該留意公司員工普遍穿搭，臨上班時亦可再次詢問：「其實很多公司對實習生的穿著要求都比較寬鬆，如果公司要求每天穿著西裝而你又無辦法辦到，也可以向上司反映商量。」

6. 影衰學校

不少實習是學校與公司協定，開放實習位置讓同學體驗職場，所以實習生其實代表著自己的院校！Son 姐就指如果實習生太無交帶、表現太差，其實對學校的名聲造成影響，分分鐘以後都不再接受該院校的同學做實習。

不管大家是否喜歡實習期間的工作內容，Son姐都勸喻學生們當成「歷險探索」，打開心扉盡力完成工作：「如果不能夠Do what you love，不如Love what you do。」即使不喜歡工作內容，以後見工時，都可以告訴其他公司自己曾經嘗試過但覺得不適合，不要浪費這一個機會與經歷。

Son 姐縱橫職場多年，曾經聽過不少事例，最經典一次是有位同學過五關斬六將，得到往西班牙的海外實習機會，豈料實習開始一星期之後，她突然就擅自飛回香港，而且沒有通知過公司及學校！而原因是：那裡的人不說英文。

又有一次是一個實習生得到新加坡其中一間銀行的實習機會，銀行為他安排好機票、住宿之後，出發前一天他竟然突然拒絕 Offer，殺學校、銀行一個措手不及。「你覺得這兩間公司未來還會不會再請同一間院校的實習生？」Son 姐以此提醒各位實習生。

7. 帶父母返工

「媽寶」是近年流行的字詞，用作形容無法獨立，大小事都要尋找媽媽幫忙的人。Son 姐指現時「媽寶現象」十分普遍，不少實習生會帶著媽媽見工、由媽媽打電話到公司請病假等。

面試通常是僱主問實習生問題，但不少僱主都反映，近年反而是僱主被家長問問題！「那些家長會打電話到公司找僱主，問公司的詳細情況、經營狀況，令不少僱主覺得自己才是求職者！」這種做法更反映來求職的實習生並未具備自立能力，令僱主對他印象變差。

Son 姐說：「剛剛說過新加坡 Offer 的例子，拒絕原因正是因為『媽媽太擔心』，真係 O 晒嘴！」其實實習就是讓學生初嘗社會生活，學會獨立，如果讓父母參與太多，根本就無法達至實習的原意。各位學生在實習前，也應該好好與父母溝通。