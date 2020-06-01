日媒公開單身男6大死因！專家教20分鐘留好印象　有種人易戴綠帽

開罐
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為何身邊朋友一雙一對，但自己仍然單身？日本綜藝節目《ホンマでっか!?TV》早前請來各路專家，探討男生單身原因，竟發現他們有驚人的共同誤區？！

《ホンマでっか!?TV》節目截圖

在聚會中遇到心儀女生，想在對方面前留下好印象？日本心理學家植木理惠在綜藝節目《ホンマでっか!?TV》中表示，要把握20分鐘時間，向女生提問9個問題！有法律專家分享，根據過往打官司的經驗中，有一種男生特別容易「戴綠帽」！節目組請來日本各路專家，探討單身的男生在與異性的相處時，墮入了那6個共同的誤區！

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女生的心思怎會那麼容易被猜透？石原里美在日本清談電視節目『TOKIOカケル』中拆解「女生哪些行為代表對你有好感」，竟發現男生認為曖昧的行為動作，原來在女生眼中其實只是自作多情！

石原里美和TOKIO成員在清談電視節目中討論，「女生哪些行為代表對你有好感」，卻發現男生大多認為是曖昧的行為，石原卻表示在女生眼中其實沒特別意思，是男生們自作多情罷了！日本節目《TOKIOカケル》截圖

▼▼▼▼點擊看石原里美拆解女生7個曖昧行為真實意圖▼▼▼▼

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