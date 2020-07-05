男友是大帥哥竟是禍？表面幸福背後極悲慘　過來人分享痛苦經歷

很多女孩都有跟天菜帥哥在一起的夢想，不過現實生活並不是偶像劇，沒有完美無瑕的男主角、也沒有天天上演浪漫的劇情。不過若是有一天妳的男友真的是一位天菜帥哥是怎麼樣的體驗呢？有一名網友在PTT上發文表示：「很多女生交過的男朋友某一任是帥哥之後就很難跟一般男生交往了。有沒有女生願意分享一下跟帥哥交往是什麼感覺、還有跟帥哥交往過是什麼感覺。」

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留言處許多網友回覆表示：「跟帥哥交往然後就結婚啦！感覺就是每天起床都可以讚嘆一下枕邊人怎麼這麼美！」、「看久了就不怎麼樣了，熱戀期後才是適配度大考驗啊」、「男友身邊很多女生會想辦法接近他，很煩」、「分手後覺得自己瘋了，怎麼會覺得他帥」、「回不去了+1」

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許多網友覺得只要交過帥哥男友，之後就會不由自主的起比較心態；不過也有部分網友表示其實看久了就覺得外表並不是最重要的，主要還是要看個性合不合。另外也有很多網友開玩笑表示：「幫你問問我女友」、「可以盡情腦洞大開幻想男友跟別人的CP」、「感嘆對方的五官怎麼能那麼勻稱，讚嘆他的父母」、「據我經驗年輕時跟帥哥交往，之後的結婚對象都...」。

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