5招揀人生首個名牌袋不踩雷　附7個不退流行手袋推薦│BetterU#32

踏入職場後想買一個名牌手袋獎勵自己卻躊躇不定，不知道如何挑選？醒你5招讓你可以挑選出長青又不顯老的手袋！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

賺錢之後，就會開始想「買花戴」！出入飲宴、大場合，還是有一個名牌手袋比較夠體面，所以摩卡少女都蠢蠢欲動想買一個名牌手袋，但動輒過萬元，應該如何挑選才不會後悔？怎樣挑才不會顯老？買名牌袋時又有甚麼要注意的地方？

手袋琳瑯滿目應該怎樣挑？（羅諾賢攝）

摩卡少女請教手袋專門店Lovintage店主子健，教大家5個招數挑選出年輕人首個入手必買名牌袋！

👇👇👇點擊圖片看挑選首個手袋秘技👇👇👇

+ 2

店主都向大家推薦了幾個入門款式，大方易襯衫之餘，也是多年來的長青款，就算往後幾年都揹這個出街都不會給人感覺過時！

👇👇👇點擊圖片看推薦入門款👇👇👇

+ 12 + 11 + 10

除了手袋，變成小大人又怎少得一支香水！《開罐 Opener》就教大家挑選第一支香水不踩雷！

👇👇👇點擊圖片學揀香水👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

想知全部貼士同韓星愛用香水推介？點擊睇全文！👉👉【人生第一支香水點揀？6個貼士購入不踩雷 附韓星最愛│BetterU#30】