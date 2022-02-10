韓國男團NCT香港成員Lucas（黃旭熙）爆出桃色醜聞之後形象插水，神隱近半年之後更有人以為他早已退出。不過Lucas就上載了一張風景照，疑似是安排復出，但男星們即使醜聞纏身亦有多人成功回歸，難怪網民經常表示：「最重要是性別正確！」



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Lucas自2021年8月爆出桃色醜聞之後便潛水至今，除了形象插水之外，更拖累小分隊WayV活動，他被女粉絲指控出軌、性愛時不戴安全套、暗地罵隊友等，最後要道歉及暫停所有工作。消失不夠半年，Lucas昨晚（2月9日）突然更新IG，上載一張黑白風景相，被懷疑是想復出。

Lucas上載黑白風景相 / ig @lucas_xx444

之前一直未有Lucas近況更新，除了大合照缺席，就連最新的團體周邊也沒有份，所以盛傳他會退團，但今次似是粉碎傳聞。其實不少韓星經歷醜聞及風波後，仍然成功復出，甚至有人地位不受動搖！

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Lucas大合照缺席

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面對Lucas試水溫，外國粉絲大多抱持歡迎態度，不過就有香港粉絲希望他退團別再影響他人，韓國網民甚至表示「以為他一早已退出」！你又有甚麼看法呢？留言說說吧！

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