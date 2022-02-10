髪型影響外表，所以當政府宣布因應疫情要收緊防疫措施，髮型屋要關閉14日，大家都排長龍去剪頭髮，而明星靠外型揾食髪型就更重要！近日人氣韓國女團BLACKPINK成員Lisa，就在IG PO跟狗狗互動的相片，相中Lisa將額頭露出來，網民立即反應兩極！

其實中港台日韓不少女星都襯有瀏海的髪型，一露額就立刻氣質盡失，《開罐Opener》為大家盤點10個「額頭見光死」女星，好讓大家改變髮型前參考參考！



BLACKPINK Lisa IG PO新相見撥起瀏海，再次被網民指似路人。（IG@lalalalisa_m）

留意韓娛的讀者都知，Lisa跳舞時瀏海仍能穩如泰山而聞名，更曾在綜藝節目上笑言「如果給100億韓元會願意撥瀏海」。出道以來也零星幾次露出額頭時均秒上新聞，網民們亦不嫌其煩評論一番。結果這次露額再引起網民討論，有人表示好看、也有人為秒變路人，「差好多！根本認不出來」。

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其實露額惹來兩極反應的又豈止Lisa，中港日韓台女星中，有不少都有一樣的苦惱，有些更因此幾乎從未有過露額造型！《開罐Opener》為大家盤點10個「額頭見光死」女星，好讓大家改變髮型前參考參考！

👇👇👇點圖即看10位露額見光死女星👇👇👇

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同場加映：疫情下髮型屋關閉至2月尾 10個明星車禍級髮型有望再現街頭

第五波疫情下港府收緊防疫措施，宗教場所、商場、百貨公司，街市(或市集)、髮型及理髮屋等，加入到受599F章限制的表列處所中。當中宗教處所及髮型屋，由10日起關閉至2月24日凌晨零時，意味全香港即將有近一個月時間「冇髮剪」。措施一出即引起網民議論紛紛，表示要立即去剪髮或者「執執個髮型」。其實長頭髮又有咩可怕喎？不少明星都試過髮型崩壞，當中不乏天王巨星及國際人物，這些經典車禍級髮型，有望再現街頭。即睇明星髪型車禍現場