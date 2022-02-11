玄彬和孫藝珍自2021年公開戀情後就被稱為金童玉女，不少粉絲都希望這對「迫降CP」無論在劇中或現實都是大團圓結局。宣佈即將在3月結婚的他們，其實一早已藏不住對彼此的好感，即重溫7大戲外超甜蜜瞬間！



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玄彬和孫藝珍早在2018年初次合作電影《智命談判》，上映後已被傳拍拖，但就遭當事人否認，直至2020年兩人拍畢《愛的迫降》後撻着。兩人昨（2月10日）晚分別在IG上傳親筆信宣佈結婚，婚期將會是今年3月。

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孫藝珍留言指：「和他一起就覺得很踏實，已找到了想共渡餘生的對象。」玄彬則講到：「和總是讓我笑的她約好了，以後的日子都一起走下去，作品中的正赫和世理將要一起邁出這一步。」其實緋聞傳足多時並非空穴來風，兩人未戀愛時一度否認，但亦一直沒有掩飾對彼此的好感，最終有情人終成眷屬。

👇點撃圖片看玄彬、孫藝珍7個曖昧瞬間👇

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玄彬上傳兩人《愛的迫降》的牽手劇照 / IG @vast.ent

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不少粉絲都很開心見到「迫降CP」拉埋天窗，又指二人是一早準備好結婚才向大家分享好消息，更有韓國網民笑指想婚禮搞直播，親眼看著玄彬和孫藝珍交換戒指。

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