18潮牌開倉2折起　Nike/Adidas/Fred Perry鞋款激減　滿4件再85折

即日起至6月22日，一連6日在尖沙咀海港城舉行開倉優惠。Fred Perry、Nike、Adidas、Stylenanda等共18個潮牌齊齊大減價，全部低至2折！場內有多款休閒、運動鞋款，亦有大量潮流服飾，最平$79有交易，更有折上折優惠！

i.t場內18個品牌進行劈價優惠，當中包括多個人氣運動及休閒品牌如Nike、Adidas、Fred Perry，場內購買滿2件9折、滿4件85折、全單折後價滿$1000再減$100！記者到場觀察後發現各品牌不論鞋款、衫款都有非常多選擇，不過大多產品尺寸偏大，細碼人士要注意喇！

現場各類貨品都有大量款式，第一日便吸引不少人到場選購。（莊堅毅 攝）

Fred Perry｜最多款式揀 劈價3折！

平時索價近千元的Fred Perry，今次在開倉就有低至3折的減價優惠，最平$200多就買到！而且款式靚，不論上班、出街著都適合！

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Nike、Adidas、Vans｜大量少見靚款 最平$160！

雖然Nike和Adidas都是開倉常客，但記者發現今次款式比平時少見，而且大多配色都不錯，值得入手，當中例如NIKE HUARACHE E.D.G.E. TXT。

👇👇👇點圖即看Nike、Adidas、Vans各款式和價錢👇👇👇

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大量潮版Tee、襯衫低至$79

鞋款以外，不要忘記還有大量減價潮流服飾！Fred Perry、Champion、OBEY、Fred Perry等多款Tee和襯衫低至$79，夏天換季至啱！

👇👇👇即睇記者精選16款服飾👇👇👇

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少見日韓潮牌、美國工裝品牌優惠

記者更驚喜發現現場有日、韓潮牌BEAMS和Stylenanda，更有近年大熱、出名耐穿的美國工裝品牌Carhartt！

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【名牌時裝及運動用品開倉．詳細資料】 地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 日期：即日至6月22日 時間：11am - 8pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡、易辦事(EPS) ※ 以上優惠資料以官方公佈為準

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