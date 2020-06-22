畢業生CV終極23招攻略　附常見錯誤、實習經驗要點寫│BetterU#36

要搵份好工，先要寫份靚CV！《開罐 Opener》就整理出寫CV的各種注意事項及常犯錯誤，大家記得Bookmark呢篇文章，終生受用啊！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

人人都話寫CV，唔通人人都識寫CV咩！摩卡少女自畢業起至今，都不肯定自己的CV是否合格，也沒有機會與朋友的CV比較過，畢竟這也是頗為私隱的一份文件。上網找範本，又覺得不太適合自己使用！

終於搵到工！（《自體發光辦公室》劇照）

於是摩卡少女為了大家，請教CV Pro創辦人CV專家Kath Cheung，教大家寫CV秘技，又應該用咩字體？原來有幾個字眼唔用得？

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畢業生沒有全職經驗，當然就要透過實習工作經驗搶分！其實Intern不只跑跑腿影影印，到底怎樣寫才可以將Intern經驗放大並加分？

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去年、今年情況特殊，有社會運動又有疫情，經歷好幾個月的停課，這段「空窗期」應該如何處理？Kath就教大家6招，讓大家「贏在空窗期」！

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這半年不少公司都出現營運困難問題，甚至開始裁員，如果第一次被炒魷魚，一定很徬徨無助！再搵工時又應該點樣解釋自己被炒？原來CV上都有要注意的寫法！

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好好修煉以上23招CV秘技，寫好份CV吸引僱主眼球，相信很快就能覓得好工！