首次被炒好徬徨！6個必知注意位　臨走前記得拎呢樣│BetterU#18

香港洲際酒店即將關閉，接近500名員工要被遣散，酒店方面就指，員工按年資有相應的金額賠償。原來就算面臨公司倒閉，都並不一定有遣散費，最近這麼多員工被裁員，各位人生可能遭逢第一次被炒的小薯，又如何知道自己有無得賠？

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！

《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

突然收到解僱信，就要馬上執包袱離開公司。（《我的大叔》劇照）

除了酒店業，近日經濟不好，香港不少企業開始裁員，或甚至倒閉，要遣散旗下的員工。說真的，不少人至今都未曾經歷過裁員，到底第一次被裁員，有甚麼要注意？怎樣才不會蝕錢給公司？

專家啊！請拯救這班小薯！摩卡少女就請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，教一眾被炒之後相當徬徨的孩子在被炒後如何自處！

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Son姐指有人收到解僱信後，會「一哭二鬧三上吊」，不停質問老闆原因。「以拍拖來比喻，公司要解僱你，就像一方提出分手一樣，不管是甚麼理由，結論就是分開！」所以Son姐勸諭各位在收到信後，既然無法拒絕這個決定，不如就「好來好去」，為自己留分面子。

另外，不幸突然被炒的話，Son姐建議大家可以樂觀一點，趁機審視自己是否適合這一間公司，或甚至是否適合這個行業。假如家中負擔不重，可以藉此機會發展其他夢想。「不過就算家有負擔，雖然酒店業、零售業沒落，但其他的行業如物流速遞正急速發展，需要大量人手，也不用怕失業。」所以大家快快打起精神再出發！

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