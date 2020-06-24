哀的美敦書｜Dear Jane新作成最強兵歌　18首廣東歌唱出兵仔悲哀

Dear Jane新歌《哀的美敦書》，一推出就被網民封為2020年最強兵歌，不少網民留指首歌後勁很強，愈聽愈HURT。這18首經典兵歌你又聽過幾多首?

做兵是不少情歌的千年題材，由陳小春到吳業坤，都是以唱兵歌唱到街知巷聞，而Dear Jane的新歌加上MV，更是令人睇到心悒悒。全因MV其中一幕女主角突然親吻男主角的臉，男主角以為對方有意思，想回吻時卻被女生一手推開，當場灰爆。

娘娘派糧卻令兵仔誤會。（《哀的美敦書》MV截圖）

別以為男生才會收兵，亦有不少以女生為出發點的兵歌，這18首經典兵歌，又有沒有唱出你的心聲？你心中的最強兵歌又是哪一首？留言分享一下吧！別忘記最後有影片看呢！

👇👇👇按圖看18首經典兵歌👇👇👇

+ 15 + 14 + 13

👇👇👇即聽18首經典兵歌👇👇👇

一句「雪花飄飄北風蕭蕭」（xue hua piao piao bei feng xiao xiao）令費玉清在歐美爆紅。人稱「小哥」的他，除了招牌歌聲之外，其有味笑話及令人猝不及防的黃腔，亦一樣出名，官仔骨骨的外表，卻說著超大尺度的笑話，巨大的反差令他綜藝感大爆發，更令他有了「費玉污」之名，據說不少現在流傳的笑話，例如經典的「讓你嘿嘿嘿」，就是源自費玉污。

+ 2

立即CLICK入內文睇足本版：【一剪梅雪花飄飄】費玉清最愛開黃腔變費玉污 12個經典有味笑話