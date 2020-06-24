日本文化｜女僕協會入會有福利？禿頭協會玩乜？日本10個另類協會

在日本，能輕鬆申請創立「協會」，只要滿足法定條件、證明有兩個或以上的會員，便能向法務局登記。由於步驟過於簡單，導致日本出現大量令人摸不著頭腦的「協會」，包括各種食物、次文化等，騎呢程度爆燈，體現出日本人「無聊到極致」的精神。

你知道「禿頭」也有協會嗎？原來這些無聊又騎呢的「協會」是日本獨有文化，為了推廣自己所愛的事物，每個協會都用心經營、舉辦各種活動。

禿頭協會每年一度舉辦「頭頂拔河」。（Facebook＠Bald head lovable）

《Opener開罐》記者精心挑選了其中幾個，👇👇快點擊看10個日本最黑人問號「協會」！😵😂👇👇

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同場加映：日本爆笑另類景點 8個崩壞遊樂設施超驚嚇

每當提到日本的玩樂好去處，大家必定會先聯想到東京迪士尼或大阪環球影城。其實除了這兩大主題樂園外，日本還有很多千奇百趣的另類遊樂場，《Opener開罐》記者為大家整合了8個日本人才會知道的奇怪遊樂設施，下次去日本旅行時，可以來個貼地深度遊，包你大開眼界。

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觀看全文：日本另類景點｜爆笑度不輸內地 網上熱傳8個崩壞遊樂設施超驚嚇