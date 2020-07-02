韓劇VS日劇！日媒拆解日韓愛情劇5大不同　日劇敗在錫得太含蓄？

近幾年韓流強勢席捲日本，《愛的迫降》、《梨泰院Class》等劇集在日本爆紅，大受年輕人歡迎，甚至連一班日本老牌演員都高調追韓劇。有日本節目分析韓式愛情劇受歡迎原因，與日式戀愛劇作比較，拆解日韓兩地電視劇的差異。

日劇曾有一段黃金時期，《東京愛情故事》、《悠長假期》等多部經典作品，迷倒過萬千少男少女。可是，隨著韓流的興起，現在很多日本年輕人已經不愛看日劇，反而迷上多樣化的韓國電視劇。日本節目《この差って何ですか？》請來3位韓劇忠粉，拆解韓國愛情劇與日式戀愛劇的5個大差異，你又認同嗎？

（節目截圖）

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同場加映：13位日本男星學生畢業相VS現在對照

6、7月是畢業季，依照傳統，學生們都會拍下個人畢業照作留念。一班外表有型帥氣的日本男星亦不例外，《Opener開罐》記者帶大家重溫13個日本男星的學生畢業舊照片，回顧他們曾經不堪回首的「黑歷史」，男神亀梨和也、速水重道更是崩壞得完全認不出來！

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觀看答案及全文：佐藤健崩壞、龜梨和也超浮腫 13位日本男星學生畢業相VS現在對照