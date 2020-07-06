Kanye West的11件勁爆事跡　參選美國總統、搶Taylor Swift咪

黑人饒舌歌手Kanye West宣佈參選總統，引起網民熱烈討論，他一向言行出位，跟Taylor Swift有超過10年的恩怨，同時又一手創立「Yeezy」潮流帝國，到底Kanye West是甚麼人？

Kanye 7月5日突然在Twitter宣布，參選今屆美國總統大選，同時寫下：「我們必須相信上帝，團結我們的願景，開創我們的未來，來實踐美國的承諾，我會競選美國總統。#2020VISION」，引起網民熱議。

Kanye West在Twitter上表示，會競選美國總統。（@kanyewest）

作為Yeezy的創辦人，Kanye West打入過福布斯排行榜前三；同時又因為出位的言行被指是自大狂；另一方面他又是一個愛妻號，集這麼多古怪特質於一身，Kanye West到底有甚麼「驚天動地」的事跡？

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劇集《那些我愛過的人》女角之一蘇皓兒（Chloe）引起網民熱議，全因她在劇中演中學生，毫冇違和感之外，更以一敵四反校園霸凌。蘇皓兒今年只有26歲，但在娛樂經驗相當豐富，早早已經入行，試過到韓國受訓及出道，更憑一個廣告，成為翻版周慧敏，如今參演長劇，成就再解鎖一個。

立即CLICK入內文睇足本版：蘇皓兒8個成長瞬間 原來係As One成員曾韓國出道、前男友竟是他