Mizuno美津濃開倉1折起　皇牌跑鞋系列半價　運動Bra Top$80

日本運動品牌Mizuno（美津濃）本月8日起至8月31日舉辦夏日尋寶激安祭，過萬件產品低至1折發售！場內有大量專業運動鞋、游泳用品和運動服飾，T恤、外套、Bra Top和緊身褲一應俱存，最平$50有交易！

是次開倉樓高兩層，不論款式和種類均相當豐富。光是運動鞋款都有跑鞋、排球鞋和羽毛球鞋等選擇，當中更有品牌皇牌、受不少跑友推崇的「皇速」系列跑鞋，由原價$740，減至$350！各鞋碼貨存量尚算充足，有興趣不妨早點到場搶購。

各式運動波鞋低至$100 必搶皇牌跑鞋「皇速」

場內有各種專業運動波鞋，皇牌跑鞋「皇速」以外，亦有全天然皮製的羽毛球鞋和日本女排同款排球鞋。另外亦有休閒鞋款選擇。鞋款大多壁價至少一半，最低價更低至$100！👇👇👇點圖即看各鞋款有幾扺買👇👇👇

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Bra Top$80入手、運動Tights激減$300

鞋款以外，運動衫褲同樣大幅減價，Bra Top由原價$210至$430劃一減至$80！另外運動Tights（緊身褲），原價由$170至$300不等，現中短長度款式劃一減至$100，長款式則劃一減至$120。👇👇👇點圖即看記者精選運動衫褲款式👇👇👇

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夏日必備游泳用品 驚喜發現反斗奇兵聯乘款式

同場亦有不少游泳用品減價發售，泳衣款式劃一減至$100。記者更驚喜發現吸水毛巾有不少聯乘款式，例如《反斗奇兵》和《星球大戰》，由原價$160減至$50。👇👇👇點圖即看各款式詳情👇👇👇

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【美津濃激安祭．詳細資料】 地點：油麻地彌敦道528康佑大廈1至2樓 日期：7月8日至8月30日 時間：12nn - 8pm（週二至週五）、11am － 7pm（週六至週日） 交通：油麻地地鐵站B1及D出口對面

※ 優惠商品不設退換 ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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