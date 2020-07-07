日本票選10大英文超強帥氣男星　山下智久不入圍　冠軍在香港出道

日本男星山下智久宣布出演HBO Asia的原創劇《The Head》，挑戰全英文台詞演出，帥氣的面孔，加上一口流利英語，真的超迷人！精通多國語言會為演員加分不少，最近就有日本網站票選「英文能力最強的帥氣男演員」，投票結果出人意表，因為山p竟然不在榜上！

日本投票網站「gooランキング」最近發表了「2020年英文能力最強的帥氣男演員」排行榜，約有5000位介乎於10歲至50歲的網民參與投票。

新田真劍佑的英文程度完勝山p？！（網上圖片）

投票結果包括了美國出生的新田真劍佑，以及多位曾在外國留學的男星，他們都是名副其實的「才貌兼備」。其中最令人意外的是，山下智久竟然十甲不入，第一名是這位香港出道、曾在臺灣發展的男演員！

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同場加映：韓劇VS日劇！日媒拆解日韓愛情劇5大不同

近幾年韓流強勢席捲日本，《愛的迫降》、《梨泰院Class》等劇集在日本爆紅，大受年輕人歡迎，甚至連一班日本老牌演員都高調追韓劇。有日本節目分析韓式愛情劇受歡迎原因，與日式戀愛劇作比較，拆解日韓兩地電視劇的差異。

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