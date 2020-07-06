24歲日本美女自製昭和式生活　80年代打扮住懷舊房間暗藏心酸故事

復古是潮人的象徵，幾十年前風靡時裝界的打扮，經過時間的洗禮後又會成為新潮流。日本有一位24歲女生將「Vintage」這個詞語貫徹到底，不單止衣著打扮夠復古，就連生活習慣、房間裝修都停留在80年代，追星只追「光GENJI」、不知道甚麼是《鬼滅之刃》，彷彿重回「昭和時期」！

日本節目《家、ついて行ってイイですか？》 在街訪期間，遇到一位昭和打扮的女生，她穿著灰色大衣、淺粉紅色oversize西式套裝、梳80年代流行的鋼絲髮型，非常搶眼。

（節目截圖）

這位少女叫Marie（マリー），今年24歲，是一間二手書店的店員。主持人細問之下，發現她是非一般的復古愛好者，除了髮型和衣著完美還原80年代潮流，她的生活本身都好像時光倒流一般。當主持人看到她的房間，不禁驚呼「彷彿活在昭和時期」！

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同場加映：日本超準「一筆畫星星」心理測驗

相信大家都會在筆記上打「星星」記號，原來這個五芒星的畫法反映了你的性格與愛情觀！日本YouTube頻道「幸せ＊Style」分享了大熱「一筆過畫星星」心理測驗，透過5個落筆點，便能看出你在愛情關係上的優點和缺點，網民都留言說超準！

（YouTube「幸せ＊Style」）

參考上圖，請選出你畫五芒星時的落筆點🌟🌟✍️

【畫法1】頂部落筆

【畫法2】右上落筆

【畫法3】右下落筆

【畫法4】左下落筆

【畫法5】左上落筆

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觀看完整答案及全文：日本熱傳「一筆畫星星」心理測驗 5種畫法秒測愛情觀和潛藏性格