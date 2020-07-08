怒數日本6大渣男　近藤真彥騙梅艷芳做小三　有個更背妻偷食50女

最近港日娛樂圈有不少渣男現真身，香港代表有日前被爆出軌的已婚印度裔演員陳振華；至於日本，則有佐佐木希的老公「殘廁偷腥王」渡部建，簡直一個比一個賤格。《Opener開罐》記者盤點6位號稱日本最強渣男，最後一位竟然在婚後15年間「偷食」50名女性，他的真正身份令人超驚訝！

家有美人嬌妻仍然四圍獵艷的渣男：渡部建和東出昌大。（網上圖片）

正所謂渣男無樣睇，即使是形象正面的名人，也會有不為人知的陰暗面。《Opener開罐》記者帶大家重溫6個日本最強渣男，包括曾玩弄梅艷芳、松田聖子、中森明菜三大女神的「超級渣男」近藤真彥，而最後一位堪稱「偷腥王」，在婚後15年間背妻「偷食」50名女性，看到他的真面目後所有人都大吃一驚！

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