日本票選10大最性感女星　石原里美、菜菜緒敗給這位G cup熟女　

「性感」這個詞語不只限於形容身材，亦可以代表一個人的魅力和氣質。最近有日本網站票選「10位最性感日本女星」，上榜的女演員和模特兒們每位都有極美身體線條，由內而外散發出超性感氣場，女神石原里美、深田恭子都有上榜，看看你心目中的女神有沒有入圍！

誰是你心目中的日本性感女神？（網上圖片）

最近日本投票網站《gooランキング》發表了「10位最具魅力的性感女星」排行榜，投票由接近1000位網民選出。上榜的女星當然不只身材好這麼簡單，每位都有個人魅力和特色，其中有部分更是凍齡美魔女，證明性感是沒有年齡界限！

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同場加映：日本票選10大英文超強帥氣男星 山下智久不入圍

日本男星山下智久宣布出演HBO Asia的原創劇《The Head》，挑戰全英文台詞演出，帥氣的面孔，加上一口流利英語，真的超迷人！精通多國語言會為演員加分不少，最近就有日本網站票選「英文能力最強的帥氣男演員」，投票結果出人意表，因為山p竟然不在榜上！

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觀看完整排名及全文：日本票選10大英文超強帥氣男星 山下智久不入圍 冠軍在香港出道