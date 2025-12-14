陽痿｜男人每星期食辣逾這次數易不舉　醫生揭嗜辣+1習慣陽痿高危

即使天氣翳焗，不少人一年四季都無辣不歡，甚至愛挑戰地獄辣度，但如果你是喜歡辛辣飲食的男士就要小心了！有研究發現男性每星期吃多過3次辣，陽痿機會急增3倍，就連醫生都表示最好調整飲食，避免過量。



有研究發現男性每星期吃多過3次辣，陽痿機會急增3倍（《激辛道》）

根據英國《每日郵報》報道，有研究顯示每星期吃3次以上辛辣食物的男性，患上勃起功能障礙（Erectile Dysfunction，陽痿）的可能性會增加3倍。湖南省南華大學一名泌尿科醫生表示：「我們有研究顯示，男性經常進食辛辣食物可能會影響勃起，特別是非吸煙者。吃辣頻率越高，勃起功能障礙越嚴重。」該醫生更建議患上陽痿的男性調整飲食，減少因吃辣而產生的影響。

醫生更建議患上陽痿的男性調整飲食，減少因吃辣而產生的影響（《第三種魅力》）

研究估計，40至70歲之間的男性有一半以上出現不同程度的陽痿，年紀增長、吸煙、心臟病、糖尿病等都有機會是誘病原因。為甚麼吃辣的吸煙人士未有明顯風險增加？很大機會因為吸煙本身已是危險因素，影響比任何飲食習慣更大。

吸煙本身已是容易患病的因素之一，影響比任何飲食習慣更大（《國產凌凌漆》）

專家仍未找出辛辣食物與勃起功能變弱之間的關係，但研究顯示吃得越多辣的人，睪酮水平越低。每天吃辣的男性，其睪酮水平比不吃辣的男性低大約12%。辛辣食物更會影響婚姻關係，男性吃辣吃得多的話，性格變得容易煩躁，隨時與身邊人起衝突，並非如想像中因為較難勃起而影響夫妻性生活。

男性吃辣吃得多的話，性格變得容易煩躁，隨時與身邊人起衝突（《黑暗榮耀》）

英國泌尿科顧問教授Raj Persad形容，這項研究十分有趣，「對於這些觀察結果有各種不同的解釋，其中一個可能是越常吃辣的人越容易患上糖尿病或BMI過重，而這兩者都可能導致勃起功能障礙。」他認為醫生不應該只考慮用藥物重振患者「雄風」，亦應該審視病人循環系統中是否存在有害元素。