愛到一半陰道呠呠聲好尷尬！私處「放屁」2原因　下體瘙癢須求醫

正在與另一半享受魚水之歡之際，突然聽見「呠呠呠」的聲音，讓雙方都好尷尬，這種聲音有時甚至會讓一些女性懷疑自己的私密處是否出了問題。其實，這種「呠呠呠」聲音的背後隱藏著多種原因，從性愛時的體位到潛在的健康問題都有可能涉及。



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性愛過程中空氣擠壓而產「聲」 有過生育或大腸手術者需注意

關於該種聲音產生的可能原因，藥師高浚庭在其個人社群「唱跳藥師奶酪糕」中為大家解惑。首先，他指出多數情況下這種聲音主要是由於性行為過程中的姿勢和動作所引起。當性交過程過於激烈或姿勢使陰道內部空間變大時，空氣會進入陰道，隨著動作的進行，這些空氣被擠壓排出，發出類似排氣的聲音。對此，藥師高浚庭也補充說明這是一種正常的生理現象，不必過於擔心。

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然而，這種聲音也可能是潛在健康問題的警示音。女性在生產過程中，如果生殖器未妥善縫合，或是曾有過大腸手術，在動刀的過程中不慎傷及生殖器，也可能在性行為時引發排氣現象，嚴重時甚至可能伴隨著排便，對日常生活造成困擾。因此，藥師高浚庭提醒各位女性，如果在大腸手術或生產後才出現這種排氣狀況，應盡快尋求專科醫生的檢查和治療。

細菌感染為產氣原因之一 定期檢查保私密處健康

此外，另一個可能的原因為私密處感染細菌。因為細菌在繁殖時會產生氣體，這些氣體在性愛過程中被擠壓排出，發出呠呠聲。這類情況通常伴隨其他感染症狀，如異味、瘙癢或異常分泌物。如果出現上述類似的感染症狀，也應盡快就醫進行相關的診治，防止感染擴散。

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為了確保私密處的健康，建議女性透過定期的婦科檢查，以及早發現並處理潛在的私密處問題，避免健康狀況惡化。尤其是在生產或大腸手術後，應特別注意任何異常症狀，及時接受醫學治療。此外，保持私密處的清潔與乾燥，避免過度清洗，選擇適當的清潔產品，亦可以有效預防細菌感染。避免使用刺激性強的清潔劑，以免破壞私密處的天然屏障。

總之，在性行為中聽到「呠呠呠」的聲音大多數情況下是正常現象，無需過度緊張。建議在性愛過程中，採取適當的姿勢和動作，減少空氣進入陰道的機會，產生噗噗聲的次數也會隨之降低。不過還是提醒各位女性，記得時常關注自己的身體狀況，透過定期檢查和良好的衛生習慣，有效地預防私密處的健康問題，享受更加安心和愉快的性生活。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」