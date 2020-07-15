瀏海VS沒瀏海｜GFRIEND銀河變中分金髮　15個瀏海前後差超遠韓星

近日回歸樂壇的韓國女團GFRIEND，以破格造型帶來新曲《APPLE》，其中最受注目的，便是成員銀河的髮型改變。原本一直以有瀏海、深色髮色示人的她，染了一頭金髮和中間分界，不少網民都驚嘆「好像變了另一個人似的」。

除了她之外，不少韓國女星有沒有瀏海，在氣質上也是差很遠，《Opener》為大家盤點15個「有瀏海vs沒瀏海氣質差超遠的韓星」。