瀏海VS沒瀏海｜GFRIEND銀河變中分金髮　15個瀏海前後差超遠韓星

開罐
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近日回歸樂壇的韓國女團GFRIEND，以破格造型帶來新曲《APPLE》，其中最受注目的，便是成員銀河的髮型改變。原本一直以有瀏海、深色髮色示人的她，染了一頭金髮和中間分界，不少網民都驚嘆「好像變了另一個人似的」。

除了她之外，不少韓國女星有沒有瀏海，在氣質上也是差很遠，《Opener》為大家盤點15個「有瀏海vs沒瀏海氣質差超遠的韓星」。

以往經常以有瀏海、深色髮色示人的銀河

近日以一頭金髮、中分回歸

韓國人氣女團GFRIEND，近日攜著新曲《APPLE》回歸樂壇，除了在曲風上與過往不同之外，成員的造型有所突破。其中成員EUNHA（銀河）改變以往以空氣瀏海、深髮色的可愛甜型，搖身一變成為一個金色、中分的「女戰士」，不少網民都覺得她改變髮型後「好像變了另一個人」，氣質與以前差很多。除了她之外，還有哪些韓國女星在有與沒有瀏海的情況下，氣質差很遠的呢？

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